انقاذ حياة عاملين 'دفنا احياء' اثناء محاولتهما مد انبوب ماء شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانقاذ حياة عاملين بامانة بغداد "دفنا احياء" وهما يحاولان مد انبوب ماء شرقي العاصمة. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من انقاذ حياة عاملين اثنين يتبعان الى امانة بغداد بعد ان دفنا احياء وهما يحاولان مد انبوب ماء على عمق 2 متر بسبب انهيار الارض فوق رؤسهم في منطقة كسرة وعطش شرقي العاصمة بغداد".



وأوضح المصدر، أن "العلاجات والاسعافات الاولية قدمت للعاملين"، مؤكدا "أنهما يتمتعان بصحة جيدة".

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