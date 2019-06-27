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برشلونة مهدد بعقوبة جديدة بسبب نيمار

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2019-06-27 | 09:39

برشلونة مهدد بعقوبة جديدة بسبب نيمار

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يواجه نادي الإسباني، خطر تطبيق عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب البرازيلي دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويرتبط نيمار بإمكانية العودة لبرشلونة مجدداً هذا الصيف، بعدما رحل في صيف 2017 لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه "في حال ثبوت اتفاق مبدئي بين البارسا ونيمار دون علم نادي باريس سان جيرمان وفقًا للمادة 18 في قانون العقوبات الخاصة بانتقالات اللاعبين، سيخضع برشلونة لعقوبة من الفيفا".


ويرتبط نيمار بعقد مع النادي الفرنسي، ولا يحق له التفاوض دون علم ناديه، قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

وكان برشلونة معرضاً لعقوبة من قبل بسبب مفاوضات مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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