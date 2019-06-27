برشلونة مهدد بعقوبة جديدة بسبب نيمار

2019-06-27 | 09:39
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يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر تطبيق عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه "في حال ثبوت اتفاق مبدئي بين البارسا ونيمار دون علم نادي باريس سان جيرمان وفقًا للمادة 18 في قانون العقوبات الخاصة بانتقالات اللاعبين، سيخضع برشلونة لعقوبة من الفيفا".
ويرتبط نيمار بعقد مع النادي الفرنسي، ولا يحق له التفاوض دون علم ناديه، قبل 6 أشهر على نهاية عقده.
وكان برشلونة معرضاً لعقوبة من قبل بسبب مفاوضات مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.
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