الإمارات: دعم "أونروا" التزام تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني

أكدت الإمارات مواصلة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعرب سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال البيان الذي أدلى به في الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة "الأونروا"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، عن تطلع الإمارات لرؤية المزيد من الوسائل الدولية المبتكرة لتمويل الوكالة.

وشدد الشامسي، خلال الكلمة، على أن دعم الإمارات للأونروا ينطلق من التزامها الدائم والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى المساهمة الإضافية التي قدمتها دولة الإمارات في عام 2018، والتي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مانح للوكالة نهاية هذا العام الماضي.

ونوه بأن هذه المساهمة ساعدت على مواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للوكالة، وأيضا في دعم البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة.

Advertisements

ولفت إلى مساهمة الإمارات بقيمته مليوني دولار لتمويل الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.

وكشف أيضا عن تقديم الإمارات عبر مؤسساتها الرائدة نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني خلال عامي 2017 و2018.

وأعرب عن ترحيب الإمارات بقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ46 المنعقدة في أبوظبي، والمتمثل في إنشاء صندوق وقف إنمائي لدعم الوكالة، معربا عن تطلعه إلى النتائج التي سيحققها هذا الصندوق.

وأعلن عزم الإمارات مواصلة دعمها للوكالة عبر مختلف الوسائل عبر توليها منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا المعنية بمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بها اعتباراً من يوليو المقبل.

واختتم الشامسي بيانه أمام اللجنة بتجديد موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية ينهي معاناة شعبها الشقيق ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أيضا موقف الإمارات المتواصل في تعاونها مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة لدعم القضايا الإنسانية الملحة حول العالم.