مصرع طياريْن في هبوط اضطراري لطائرة روسية بسيبيريا

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وكالاتالخميس 2019/6/27 11:38 صباحا بتوقيت أبوظبي
طائرة روسية - أرشيفية
لقي طياران مصرعهما وأصيب 7 آخرون، صباح اليوم الخميس، جراء هبوط طائرة ركاب اضطراريا في مطار بجمهورية بورياتيا الروسية بسيبيريا.
وقال السكرتير الصحفي لجمهورية بورياتيا، إليكسى فيشيف، إن الهبوط الاضطراري تم في مطار نيجنيجارسك، وأسفر عن مقتل طيارين وإصابة سبعة أشخاص وإنقاذ 43 شخصا، بينهم طفل".
وكشفت وزارة الطوارئ في المنطقة عن أن الطائرة "أنتونوف أن-24" التي تقل 46 شخصا بينهم أربعة من أفراد الطاقم، كانت في طريقها من العاصمة الإقليمية أولان أودي إلى نيجينجارسك.
وأوضحت الوزارة أن الطائرة خرجت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بمبنى صغير واشتعلت فيها النيران.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإقليمية الروسية "أنجارا".
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