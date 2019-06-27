إصابة امرأة وابنها في تفجير عبوة ناسفة بدمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخصان، الخميس، في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بالعاصمة السورية دمشق. ووفق وكالة الأنباء السورية فإن امرأة وابنها أصيبا بجروح في تفجير عبوة بسيارة على أوتستراد المزة بدمشق. ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أنه تم إسعافهما إلى المشفى لتلقي العلاج. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 6:55 ت.غ. وتشهد العاصمة السورية استتبابا أمنيا بعد استرجاع الجيش السوري السيطرة على كامل غوطة دمشق والضواحي غير أنه بين الحين والآخر تحدث عملية إرهابية.

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