السعودية تدين هجوم العريش وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية الهجوم الذي شهدته مدينة العريش شمالي سيناء، وأسفر عن سقوط شهداء من الشرطة، مؤكدة تضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب مصر وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المسؤول العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق.



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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين، في هجوم نفذته مجموعة من العناصر الإرهابية في العريش، مساء الثلاثاء.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر، خلال يونيو/حزيران الجاري، منذ عملية مماثلة نفذتها عناصر إرهابية بإطلاق النار على كمين (بطل 14)، التابع لقوات الشرطة بالمدينة نفسها، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من الأمن.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، والتخلص من التنظيمات الإرهابية هناك.