الان تتابع الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ألقت قوات الأمن في ألمانيا، القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015.
وقال الادعاء العالم الألماني في مدينة دريسدن، اليوم الخميس، إن المتهم، وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاما، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.
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