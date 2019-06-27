الارشيف / اخبار العالم

الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ألقت قوات الأمن في ألمانيا، القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015.

وقال الادعاء العالم الألماني في مدينة دريسدن، اليوم الخميس، إن المتهم، وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاما، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا