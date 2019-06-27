وزير الخارجية البحريني: لا يوجد شئ يسمى “صفقة القرن”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه لا يوجد شيء يسمى “صفقة القرن”، لافتًا إلى أن ما تطرحه ورشة “الازدهار من أجل السلام” التي تستضيفها المنامة هو خطة اقتصادية.

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وأضاف حسب ما أعلنته صحيفة الوطن البحرينية، أن الصفقة شيء متفق عليه مسبقًا وهذا ليس مطروحًا ولم يحدث، ونحن نراها خطة أمريكية ستطرح كما طرحت خطط من قبل من أيام وليام روجرز إلى اليوم، وعلى الجميع التعامل معها بإيجابية، وإذا رأوا أنها منقوصة وليست كاملة ولا تحقق طموحاتها، فهذا رأي لهم في المقام الأول ونحن نحترمه”.

وأشار “آل خليفة”، إلى أن ما تطرحه ورشة المنامة خطة اقتصادية وليست الأولى فجميعنا نعلم أن وزير الخارجية الأمريكي قدم خطة قبل ثلاث سنوات في 2017 للسلطة الفلسطينية وقبلتها، كما نعلم أن رئيس الوزراء السابق سلام فياض قدم خطة اقتصادية، وأيضًا اليابان وتايلاند لديهما خطة اقتصادية آسيوية، وهذه أيضًا خطة أمريكية اقتصادية، ونرى أنها فرصة مهمة لتحسين المناخ للوصول إلى سلام.

وشدد على التمسك بحل الدولتين قائلاً: “نحن مع المبادرة العربية للسلام التي تقوم على حل الدولتين، وقرارات الشرعية، نحن مع الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع كامل السيادة، وكامل الحقوق للشعب الفلسطيني، هذا هو موقفنا ولم يتغير”.