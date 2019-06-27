طائرة روسية تهبط اضطراريا ومقتل اثنين

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرين عندما هبطت طائرة ركاب من طراز أنتونوف أن-24 اضطراريا في مطار بجمهورية بورياتيا الروسية في سيبيريا اليوم الخميس.

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وذكرت وزارة الطوارئ في المنطقة، أن الطائرة التي تقل 46 شخصا بينهم أربعة من أفراد الطاقم، كانت في طريقها من العاصمة الإقليمية أولان أودي إلى نيجينجارسك.

وقالت الوزارة إن الطائرة خرجت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بمبنى صغير واشتعلت فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإقليمية الروسية أنجارا.