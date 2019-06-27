الخطوط القطرية تواجه أزمة تشغيلية هي الكبرى على الإطلاق

تواجه الخطوط القطرية أزمة تشغيلية ربما هي الكبرى في تاريخها على الإطلاق.

ووفق متابعة "الخليج 365" ، كشف تقرير أمريكي أن «رحلة للخطوط القطرية كانت قريبة من مكان إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ومرّت في المنطقة التي تتوسط موقع إطلاق الصاروخ الإيراني وموقع الطائرة الأمريكية التي جرى إسقاطها، بحسب ما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن منظمة الطيران العالمية.

كما كشف تقرير تلفزيوني بثته شبكة «تي آر تي» التركية باللغة الإنجليزية، ونشره موقع «العربية.نت»، أن الخطوط القطرية اضطرت إلى تغيير مسارات العديد من رحلاتها بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، لتكون بذلك الأكثر تأثراً من التوتر الحالي في منطقة الخليج بسبب أن المجال الجوي المتاح للخطوط القطرية محدود أصلاً.

ويلفت التقرير إلى أنّ «شركات طيران أمريكية لجأت إلى تغيير مساراتها وتبعتها شركات كبرى مثل الخطوط الجوية البريطانية»، وهو ما يعني أن الخطوط القطرية أصبحت في مأزق منذ تصاعد التوتر في مياه الخليج، حيث «كانت أصلاً قد غيرت مسارات الطيران لرحلاتها، واضطرت لاستخدام المجال الجوي الإيراني منذ عام 2017».

وينتهي التقرير إلى القول: إن «التوتر الأخير قد يجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لقطر، وقد ينتهي الأمر إلى عدم وجود مجال جوي يمكن للخطوط القطرية الطيران فيه».

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وتعاني قطر وخطوطها الجوية من قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات، والبحرين ومصر) منذ منتصف عام 2017 بسبب دعمها للإرهاب، وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل لعدد كبير من الرحلات الجوية التي تسيرها الخطوط القطرية، كما زاد اعتماد الرحلات القطرية على الأجواء الإيرانية منذ عام 2017.

وهذا يعني أن التوتر الحالي في الأجواء الإيرانية يزيد المخاطر التي تتعرض لها الرحلات القطرية، ويزيد من التكاليف التي تتكبدها الشركة، كما أنها قد تضطر لتجنب حتى الأجواء الإيرانية في حال استمر التوتر، بما يؤدي إلى سلوك الطائرات القطرية طرقاً أطول وأكثر كلفة.

وتواجه الخطوط القطرية أزمة تشغيلية ربما هي الكبرى في تاريخها على الإطلاق، ويتوقع أن تؤدي هذه الأزمة بالشركة إلى مزيد من الخسائر والأعباء المالية، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار التذاكر على الرغم من الأسعار المرتفعة أصلاً في الوقت الراهن بسبب المقاطعة العربية لقطر.

يشار إلى أن أسعار التذاكر على متن الخطوط القطرية سجلت ارتفاعاً كبيراً منذ منتصف عام 2017 بعد أن اضطرت إلى استخدام طرق جوية مختلفة للعديد من رحلاتها بسبب المقاطعة. -