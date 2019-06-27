جيريمي هنت يشن هجوما على الاتحاد الأوروبي

قال جيريمي هنت، وزير الخارجية في حكومة ماي المستقيلة والمنافس لبوريس وأحد المرشحين اللذان وصلا إلى الجولة النهائية من انتخابات رئيس حزب العمال البريطاني، الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي تعامل مع بريطانيا مثل "كالقاذورات" أثناء محادثات البريكست، وذلك في إطار هجوم شنه المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، أثناء لقاء أجرته معه إذاعة بي بي سي 2: "الاتحاد الأوروبي عامل بريطانيا مثل القاذورات بعد أن حررت العالم من طغيان النازية ووهبت لنا العالم الحر الذي نعيش فيه اليوم."

ورغم أنه كان من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي أثناء استفتاء البريكست في 2016، أكد هنت أنه سوف يصوت لصالح الخروج من الاتحاد حال إجراء استفتاء ثاني على عضوية بريطانيا في أكبر تكتل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.