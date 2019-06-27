صحيفة إماراتية: لم يبق مكان إلا وعانى من نظام إيران

قالت صحيفة خليجية، "تتواصل التصريحات الإيرانية التي تدعي من خلالها أنها لا تريد الحرب، لكن كل ما تقوم به من تهديد وسياسة خطيرة تتواصل".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - :وهذا تأكيد متواصل أن النظام الإيراني لا يجيد إلا افتعال الأزمات والدفع باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار، فتهديد دول المنطقة والتدخل في شؤونها وانتهاك سيادتها وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين وكذلك استهداف حرية الملاحة الدولية واستمرار دعم المليشيات الإرهابية والقيام بما يشبه حروباً بالوكالة عن طريق أدواتها وأذرعها في عدة دول".

وتابعت:"جميعها أعمال عدوانية والكثير منها إعلان حرب من جانب إيران بحق المجتمع الدولي الذي يريد أن ينهي كل التوترات دون إشعال حرب، ولكن هل هذا ممكن في ضوء ما تقوم به إيران وتواصل انتهاجه؟ خاصة أن إيران دون أدنى شك قد قرأت جيداً الرسائل الأخيرة بشكل واضح وعرفت أن هناك نية دولية جادة لوضع حد لكل ما يسبب التوتر ويمكن أن يجر المنطقة إلى الحرب، مع التأكيد الواضح أنه لا يمكن مطلقاً السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي أو مواصلة دعم الإرهاب، وهي من الثوابت الدولية في التعاطي مع إيران التي حذرت نظامها من أي سياسة مخالفة سوف تستوجب تحركاً دوليا ًمن نوع آخر".

وبينت أن "النظام الإيراني يريد للمنطقة أن تعاني من عدم استقرار دائم، وأن تكون الفوضى متواصلة لأنه يجد فرصة للهروب من الاستحقاقات المترتبة عليه داخلياً وخارجياً، ويحاول خداع الداخل الإيراني عبر الهرب للأمام والتسويق لفكرة أنه مستهدف، في حين أن الشعب الإيراني يدرك ويعاني كماً هائلاً من الأزمات التي سببها نظامه وكيف بات عليه وضعه المأساوي المتواصل جراء ما يتم انتهاجه منذ 4 عقود وحتى اليوم، ويعرف تماماً أن ما يعانيه ليس بفعل المجتمع الدولي بل جراء ما قام به نظامه من تبذير لثروات طائلة على الإرهاب وعدم القيام بأي خطط تنموية في الداخل مما أدى إلى تفشي الفساد والفقر والأمراض الاجتماعية والبطالة وغيرها، وهو جراء السياسات العقيمة التي انتهجها “نظام الملالي” ولم يكن من ضمن مشاريعه تنمية الداخل يوماً، بل كانت كل سياساته عبارة عن مخطط توسعي قائم على التدخل في شؤون الآخرين ومحاولة إضعافهم ليتمكن من تحقيق مآربه".

واختتمت:"لم يبق مكان إلا وعانى من نظام إيران، والعالم اليوم يدرك تماماً عقلية الشر التي لا يمكن أن تغير نهجها، وبالتالي فإن المسؤولية الدولية سوف تكون تحت الاختبار وبالتالي هل يتحمل العالم مسؤولياته ويدفع باتجاه إجبار النظام الإيراني الذي يترنح".