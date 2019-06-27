خطة الكونغرس الأمريكي لإجبار إيران على دفع ثمن الطائرة التي أسقطتها

يدرس الكونغرس الأمريكي تشريعاً جديداً يُجبر إيران على تعويض الولايات المتحدة عن كلفة الطائرة طيار التي أسقطتها طهران في الخليج، باقتطاع ثمنها من حسابات مصرفية إيرانية مجمدة حول العالم، وفقاً لمصادر في الكونغرس، ونسخة من مسودة التشريع.

وتقدم بهذا التشريع السناتور الجمهوري تيد كروز، مساء الإثنين، حسب ما نقل موقع "Free Beacon" الأمريكي الثلاثاء، وسيتطلب الإجراء من إدارة ترامب تقييم كُلفة للطائرة، التي قد تتراوح بين 120 مليون دولار و220 مليون دولار، حسب مصادر مطلعة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه صقور الكونغرس، إلى وضع المزيد من الإجراءات لمعاقبة إيران على هجماتها العسكرية على الولايات المتحدة، ومصالحها في منطقة الخليج.

وفيما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرب أهداف عسكرية إيرانية قبل دقائق من موعدها المحدد في الأسبوع الماضي، رداً على إسقاط الطائرة، تواصل إدارته وحلفاؤه في الكونغرس السعي للحصول على تعويض مالي من إيران، عبر العقوبات الاقتصادية، أوغيرها من التدابير التي تهدف إلى الضغط على النظام.

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وسلطت إدارة ترامب مساء الإثنين، عقوبات جديدة على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومعاونيه في الحرس الثوري، القوة القتالية شبه العسكرية الإيرانية، المتهمة بتنفيذ هجمات إرهابية متعددة في المنطقة.

ويعتقد أن لخامنئي وحلفائه مليارات الدولارات، وأن العقوبات الجديدة ستستهدف مباشرة هذه الأصول النقدية، وفقاً لمسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية.

ويسعى مُقترح كروز، إلى الحصول على تقرير من الإدارة الأمريكية عن كلفة الطائرة الأمريكية، وعن وحجم الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم، وكيف يمكن لإدارة ترامب استخدام نفوذها لاقتطاع قيمة الطائرة منها، والحواجز التي يمكن أن تمنع ذلك، ووسائل تجاوزها، وفق "Free Beacon".