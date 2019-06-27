صحيفة: الإمارات الأولى عربياً والـ١٦ عالمياً بمؤشر جاذبية الدول

قالت صحيفة خليجية، إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة وكثيرة في مختلف المجالات، وما أنجزته من طفرة تنموية غير عادية في سنوات معدودة من عمرها.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "وما يحياه شعبها من رفاهية ومستوى معيشي وأمن وأمان واستقرار تحسده عليه معظم دول العالم، وما حققته من أرقام متقدمة على رأس قائمة دول العالم المتقدمة، حسب المؤشرات الدولية والعالمية، كل هذا وغيره الكثير بفضل الأسس والمبادئ التي وضعها مؤسسو هذه الدولة العظماء، وعلى رأسهم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة الرشيدة التي حباها إياها الله عز وجل، والتي سارت على نهج ومبادئ المؤسسين، وبفضل الجهود والمثابرة والتصميم وإرادة شعبها القوية وسواعد أبنائها وبناتها".

وأوضحت أن ما نقوله عن وطننا الغالي الإمارات شهد به العالم كله، سواء في المؤشرات الدولية العديدة التي طالما وضعت الإمارات في المقدمة وعلى قمة الدول، أو في الإقبال الكبير من الأجانب عليها سواء لزيارتها أو للعمل والإقامة فيها، أو لاستثمار أموالهم في ظل أمنها واستقرارها وأنظمتها التشريعية والإدارية الحديثة والمتميزة على مستوى العالم ..

وتابعت:"وها هو أشهر المؤشرات العالمية لجاذبية الدول "فيوتشر براند"، والذي يقيس جاذبية ٧٥ دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار، يضع الإمارات الأولى عربياً والـ١٦ عالمياً.

واختتمت بالقول إن هذا الأمر يجعلنا نفتخر بهذا الوطن العظيم، ونردد بفخر واعتزاز ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": "أرى بلدي الأفضل عالمياً، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".