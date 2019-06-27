المتهم بسرقة مثال مونرو يشتبه به بسرقة نجمة ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح ممثلو الادعاء أن المشتبه به في سرقة تمثال مارلين مونرو، من هوليود، هو ذات الشخص الذي دمر نجمة الرئيس ترامب في ممر الشهرة، بواسطة فأس، العام الماضي.

وأفاد مكتب مدعي مقاطعة لوس أنجليس أن أوستن مايكل كلاي، 25 عاما، قال إنه غير مذنب، الثلاثاء الفائت، في جنحة السرقة والتخريب، ولكن يمكن أن يواجه السجن 3 سنوات إذا أدين.

يظهر تمثال مونرو الممثلة في وقفتها الشهيرة من فيلم "هرشة السنة السابعة" عام 1955، واختفى من موقعه يوم 16 حزيران/ يونيو.

نجمة ترامب. (فيسبوك)

وقد قبل كلاي اتهامه في جنحة تخريب نجمة ترامب العام الماضي، دون الإقرار بالذنب.

وفي وقت سابق، حكم عليه بالخضوع للمراقبة ثلاث سنوات، وبدفع تعويضات عن أضرار لحقت بغرفة تجارة هوليوود، في تلك القضية.