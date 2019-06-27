النقب: اقتحام العراقيب وهدم مساكنها للمرة 145

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وشردت سكانها للمرة الـ145 على التوالي، صباح اليوم الخميس.
وذكر عدد من أهالي القرية أن الشرطة اقتحمت مساكنهم، صباح اليوم، بقوات كبيرة قامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المتواضعة المصنوعة من الصفيح وبعض الأخشاب والنايلون، وشردت الصغار والكبار وتركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الحارة.
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