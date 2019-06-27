طمرة: إطلاق نار على سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولان استقلا دراجة نارية النار على سيارة خصوصية كانت مركونة بالشارع الرئيس في مدينة طمرة، الليلة الماضية.

وتسبب إطلاق النار بحالة من القلق والخوف بين الأهالي بالمكان، وأسفر عن أضرار للسيارة حيث تهشم زجاج نوافذها، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء.

وفي سياق ذي صلة، كشف مسح أجرته كل من "جمعية الجليل" للبحوث والخدمات الصحية، ومركز "ركاز" للبحوث الاجتماعية التطبيقية، وعُرِضَت نتائجه في مؤتمر "في مهب العنف"، مؤخرا، في الناصرة، بمشاركة عدد كبير من الباحثين الأكاديميين، ونواب عرب وناشطين اجتماعيين وسياسيين؛ أن 40% من الأفراد في المجتمع العربي، يشعرون بعدم الأمان أثناء التجول في بلداتهم في ساعات المساء بسبب العنف والجرائم.