اقتحامات واعتقالات في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال العديد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الفتاح الأغبر من حي الضاحية، وبهاء أبو كشك، من حي المعاجين. واستجوب جنود الاحتلال عائلة الأسير مؤيد غازي بمنزلها وأطلق جنوده قنابل الصوت في بلدة جماعين.

بينما في محافظة الخليل، أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمود محمد أبو وردة، بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي محافظة رام الله، تم إعادة اعتقال الشاب قسّام مجد البرغوثي، بعد مداهمة منزله في قرية كوبر، كما اعتلى الجنود سطح منزل المهندس محمد يحيى البرغوثي، تزامنا مع مداهمة أحد المنازل في القرية، وقد وقعت مواجهات أدت إلى إصابة شاب.

كما جرت عمليات اقتحام في قرية كفر نعمة، ومداهمة عددا من منازل المواطنين واعتقال محمد فائق اشتيه.

في محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب عمر ذياب العمور، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة تقوع، كما جرى اقتحام قرية حوسان.

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وداهم جنود الاحتلال منزلا وشرع بتفتيشه داخل حي رأس شحادة قرب مخيم شعفاط في القدس المحتلة. وشهدت بلدة العيساوية مواجهات ليلية.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس شابين خلال مداهماتها لمخيم جنين.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين مراد وجهاد طوالبة عقب تفتيش منزليهما في المخيم فجر اليوم وانتشرت في أزقته لساعات، كما جرى اعتقال عبد الله الحصري من المخيم.

ونصب جنود الاحتلال حاجزا على شارع جنين –حيفا خلال المداهمات وأوقفوا مركبات ودققوا في هويات راكبيها.