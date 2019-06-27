اتلتيكو مدريد يضم 'كرستيانو الجديد'

2019-06-27 | 08:22
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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي توصله لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن جواو فيليكس.
وبين بنفيكا، أن "الشرط الجزائي في عقد فيليكس، يبلغ 120 مليون يورو، أن التكاليف المالية للدفع المؤجل، تبلغ 6 ملايين يورو".
وكان فيليكس الملقب بـ"كرستيانو الجديد" هدفًا لأندية برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي، وتغلب أتلتيكو مدريد على كبار أوروبا وحسم الصفقة لصالحه.
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