اتلتيكو مدريد يضم 'كرستيانو الجديد'

وبحسب البيان فإن "فيليكس سينضم إلى أتليتكو مدريد مقابل 126 مليون يورو".

وبين بنفيكا، أن "الشرط الجزائي في عقد فيليكس، يبلغ 120 مليون يورو، أن التكاليف المالية للدفع المؤجل، تبلغ 6 ملايين يورو".

وكان فيليكس الملقب بـ"كرستيانو الجديد" هدفًا لأندية برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي، وتغلب أتلتيكو مدريد على كبار أوروبا وحسم الصفقة لصالحه.

