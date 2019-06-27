انفجار وسط دمشق

أصيبت امرأة وابنها بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر بقيادة شرطة دمشق أن انفجار "إرهابياً" بعبوة ناسفة استهدف سيارة على استراد المزة بقلب العاصمة. وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم"، أن التفجير الذي وقع صباح اليوم أسفر عن إصابة امرأة وابنها بجروح.



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