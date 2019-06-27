من هي المرشحة لوزارة التربية









يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل يوم امس الاربعاء، اسم المرشحة لوزارة التربية زاهدة العبيدي الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها خلال جلسته التي ستعقد اليوم. من هي زاهدة العبيدي:يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل يوم امس الاربعاء، اسم المرشحة لوزارة التربية زاهدة العبيدي الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها خلال جلسته التي ستعقد اليوم.

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