اضرار بطريق حيوي في دهوك بسبب قصف تركي

افاد مصدر محلي، الخميس، بأن طائرات حربية نفذت ضربات جوية في قضاء العمادية ادت الى تضرر طريق حيوي. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "طائرات حربية تركية نفذت فجر اليوم، ضربات جوية في ناحية ديرلوك التابهعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك". واضاف المصدر ان "القضف ادى الى تضرر طريق حيوي في الناحية". وقتل يوم امس الاربعاء، شخص واصيب شقيقه بقصف جوي تركي على إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست في اربيل.



يشار الى ان 50 شخصا على الاقل قُتلوا خلال الضربات التي نفذها الجيش التركي على محافظة دهوك خلال العامين الماضيين بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في انقرة.

يشار الى ان 50 شخصا على الاقل قُتلوا خلال الضربات التي نفذها الجيش التركي على محافظة دهوك خلال العامين الماضيين بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في انقرة.

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