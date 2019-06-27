تعيين امرأة قائدة لبعثة الناتو في العراق لأول مرة

أفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، عيّن الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف الناتو في العراق. وستكون كارينيان القائدة الثانية للبعثة منذ إنشائها، وأول امرأة تتولى هذا المنصب، وتخدم كارينيان في الجيش الكندي منذ عام 1986، وقبل تعيينها لقيادة البعثة في العراق كانت قائدة الفرقة الثانية للقوات المسلحة الكندية، كما سبق لها أن خدمت في البوسنة ومرتفعات الجولان وأفغانستان.



ومن المقرر أن تحل كارينيان محل الجنرال الكندي الآخر داني فورتينو في منصب القيادة للبعثة التي تضم نحو 580 عسكريا بينهم 250 كنديا، والتي تتولى مهام تدريب القوات المسلحة العراقية منذ الخريف الماضي.

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