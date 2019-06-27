التربية تحذر طلبتها من 'المواقع الوهمية' أثناء تأديتهم الامتحانات

حذرت وزارة التربية، الخميس، الطلبة من "المواقع الوهمية" أثناء تأديتهم الامتحانات، داعية إياهم إلى متابعة المواقع "الحقيقية" للوزارة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه يحذر الطلبة من "الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أثناء تأديتهم الامتحانات"، داعياً إلى "متابعة المواقع الحقيقية للوزارة والموثقة بعلامة التوثيق لكي يتمكنوا (الطلبة) من الوصول إلى المعلومات والتوجيهات الصحيحة لهم".
وأضاف، أن "الوزارة نوهت في وقت سابق بأن وزير التربية وكالة قصي السهيل لا يمتلك أية صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيةً إلى "متابعة أخبار ونشاطاته (السهيل) عن طريق المواقع الرسمية للوزارة".
وأضاف، أن "الوزارة نوهت في وقت سابق بأن وزير التربية وكالة قصي السهيل لا يمتلك أية صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيةً إلى "متابعة أخبار ونشاطاته (السهيل) عن طريق المواقع الرسمية للوزارة".
يذكر أن الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الإعدادي بدأت، اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 450 ألف طالب، وفقاً لوزارة التربية.
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