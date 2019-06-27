الان تتابع ماكرون: سأدعو ترامب لتجنب أي تصعيد عسكري بشأن إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية بـ “تجنب أي تصعيد ذي طبيعة عسكرية” بشأن إيران.
وأضاف ماكرون في تصريحات لصحفيين في طوكيو: “جميع الأطراف بحاجة إلى الحد من التوترات”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضح ماكرون أنه يدين إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، قائلا : “تحليلاتنا تشير إلى أنها كانت في المجال الدولي”.
وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا “تشتركان في نفس الهدف وهو الأمن الجماعي بالمنطقة”.
وشدد ماكرون على أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.
ووصل الرئيس الفرنسي إلى اليابان للمضاركة في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها غدا الجمعة وتستمر يومين في مدينة أوساكا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سأدعو ترامب لتجنب أي تصعيد عسكري بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.