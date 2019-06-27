بلومبيرغ: ولي العهد يلتقي ترمب يوم السبت على هامش قمة العشرين في أوساكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعد غد السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن ترمب سيتناول الإفطار مع ولي العهد قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضافت أن هذين الاجتماعين من أبرز الاجتماعات المرتقبة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا.