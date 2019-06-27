فادي كرم: لا يوجد سيارة تخصني على اتوستراد صربا

استغرب امين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم "محاولة زج اسمه في في الاشكال الذي وقع بين احد المواطنين والعسكريين المتقاعدين في صربا"، مؤكدا "عدم وجود سيارة تخصه على تلك الطريق".
وكان قد وقع إشكالا على طريق طبرجا بين العسكريين المتقاعدين وسائق سيارة تحمل لوحة "مجلس النواب" وهل تابعة للنائب السابق فادس كرم. وبحسب العسكريين فإن سائق السيارة حاول العبور وراء سيارات الجيش اللبناني، فطلبوا منه التوقف ولم يمتثل لهم فأوقفوا سيارته بالقوة. وعلى الفور تدخلت قوى الامن الداخلي الموجودة في المكان لفض الاشكال.
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