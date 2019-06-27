الدفاع المدني يعمل على اخماد حريق بمستودع للمواد الغذائية وأخرى للتنظيف بالعمروسية- الشويفات

يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة السادسة من صباح اليوم على اخماد حريق شب داخل مستودع للمواد الغذائية وأخرى للتنظيف في العمروسية- الشويفات.
ويواجه العناصر صعوبة للتمكن من اخماد النيران نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال ما يؤدي إلى اتساع رقعة الحريق.
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