الدفاع المدني يعمل على اخماد حريق بمستودع للمواد الغذائية وأخرى للتنظيف بالعمروسية- الشويفات

يعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ منذ الساعة السادسة من صباح اليوم على ​اخماد حريق​ شب داخل مستودع للمواد الغذائية وأخرى للتنظيف في العمروسية- ​الشويفات​.

ويواجه العناصر صعوبة للتمكن من اخماد النيران نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال ما يؤدي إلى اتساع رقعة الحريق.