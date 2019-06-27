العسكريون المتقاعدون فتحوا اوتوستراد الناعمة نزولا عند رغبة قيادة الجيش

فتح ​العسكريون المتقاعدون​ اوتوستراد الناعمة في هذه الاثناء نزولا عند رغبة قيادة الجيش. وأعلنوا أن "الخطوات المقبلة ستأتي لاحقا، وهي المزيد من الإقفال للمرافق العامة والطرقات".

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