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افرام: موضوع العسكريين المتقاعدين سيفتح بعمقه الاسبوع المقبل

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أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمة افرام​ ان "النواب هم من يحفظون حقوق المتقاعد لأنهم منتخبين ليمثلوا حقوق كل شريحة المواطنين اللبنانيي، و​المتقاعدون​ هم من الشريحة الاكبر".

وأوضح افارم في حديث إذاعي ان "موضوع ​العسكريين المتقاعدين​ سيفتح بعمقه ب​لجنة المال​ الاسبوع المقبل لأن سيكون مربوطا بسلة متكاملة من الواردات".

وأضاف النائب افرام انه "أنا مع رفع الضريبة على الواردات من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة، لأنه بذلك نكون بدأنا بتحسين وتغيير ال​سياسة​ ​الاقتصاد​ية في لبنان وتحويلها إلى الاقتصاد المنتج".

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