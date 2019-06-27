افرام: موضوع العسكريين المتقاعدين سيفتح بعمقه الاسبوع المقبل

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام ان "النواب هم من يحفظون حقوق المتقاعد لأنهم منتخبين ليمثلوا حقوق كل شريحة المواطنين اللبنانيي، والمتقاعدون هم من الشريحة الاكبر".
وأوضح افارم في حديث إذاعي ان "موضوع العسكريين المتقاعدين سيفتح بعمقه بلجنة المال الاسبوع المقبل لأن سيكون مربوطا بسلة متكاملة من الواردات".
وأضاف النائب افرام انه "أنا مع رفع الضريبة على الواردات من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة، لأنه بذلك نكون بدأنا بتحسين وتغيير السياسة الاقتصادية في لبنان وتحويلها إلى الاقتصاد المنتج".
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