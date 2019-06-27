فتح طريق ضهر البيدر- جسر النملية بالإتجاهين

فتح العسكريون المتقاعدون ​طريق ضهر البيدر​- جسر النملية بالإتجاهين، بناء على طلب من قيادة الجيش.

وكان حراك ​العسكريين المتقاعدين​ قد أعلن يوم أمس أنه "سيتم قطع الطريق الرئيسي الاوتوستراد بالاتجاهين الذي يصل العاصمة بيروت بالمحافظات من قبل العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات عسكريي الخدمة الفعلية والمناصرين، من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا".

يذكر أن إعتراض العسكريين المتقاعدين يتمحور حول 3 نقاط أساسية، الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، أما الثانية فهي المادة 76 من مشروع ​الموازنة​ التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونيّة للتقاعد، أما الثالثة فهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%.