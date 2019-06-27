LBC: الجيش يطلب فتح طريق ضهر البيدر والعسكريون المتقاعدون يرفضون فتحها قبل الساعة 10

أفادت قناة الـ"LBC" بان " ​الجيش​ طلب فتح ​طريق ضهر البيدر​ و​العسكريون المتقاعدون​ رفضوا فتحها قبل الساعة 10".

وكان حراك العسكريين المتقاعدين قد أعلن يوم أمس أنه "سيتم قطع الطريق الرئيسي الاوتوستراد بالاتجاهين الذي يصل العاصمة بيروت بالمحافظات من قبل العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات عسكريي الخدمة الفعلية والمناصرين، من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا".

يذكر أن إعتراض العسكريين المتقاعدين يتمحور حول 3 نقاط أساسية، الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، أما الثانية فهي المادة 76 من مشروع ​الموازنة​ التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونيّة للتقاعد، أما الثالثة فهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%.