عبدالله:أزمات نظامنا الطائفي تتكشف يوما بعد يوم وحان الوقت لنحسم امرنا

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يوما بعد يوم، تتكشف أزمات نظامنا الطائفي، في الممارسة اليومية، وعلى كافة المستويات. أما دولة مواطنة، اما كارتل طوائف ومذاهب. والوقت حان لنحسم امرنا، ونخرج من هذا النفق المظلم!".

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