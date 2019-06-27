أعلن مدير الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كون جونج جون أن "الولايات المتحدة يجب أن تتخذ استراتيجية جديدة لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي"، محذرا من نفاد الوقت قبل المهلة التي حددتها بيونغ يانغ.
ولفت إلى أنالحوار لن يحدث من نفسه عندما لا تتحرك الولايات المتحدة بنهج واقعي يخدم مصالح الجانبين، وتتحدث عن استئناف المفاوضات مثل الببغاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بخارجية كوريا الشمالية اتهم واشنطن بممارسة الخساسة ضد بيونغ يانغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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