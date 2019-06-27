مسؤول بخارجية كوريا الشمالية اتهم واشنطن بممارسة الخساسة ضد بيونغ يانغ

أعلن مدير الشؤون الأميركية ب​وزارة الخارجية​ الكورية الشمالية كون جونج جون أن "​الولايات المتحدة​ يجب أن تتخذ استراتيجية جديدة لاستئناف مفاوضات نزع ​السلاح النووي​"، محذرا من نفاد الوقت قبل المهلة التي حددتها ​بيونغ يانغ​.

ولفت إلى أنالحوار لن يحدث من نفسه عندما لا تتحرك الولايات المتحدة بنهج واقعي يخدم مصالح الجانبين، وتتحدث عن استئناف المفاوضات مثل الببغاء".