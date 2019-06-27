علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نتائج انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، قائلا "كنا نتمنى أن يفوز مرشحنا، بن علي يلدريم، إلا أن تقدير شعبنا كان غير ذلك"، مشددا على أن "اختيار مواطني اسطنبول مكانه فوق رؤوسنا، إن أساس ما يهمنا هو تجلي إرادة الشعب بشكل سليم وآمن لا تشوبه شائبة، ولا يوجد في مفهومنا السياسي أصلا شيء اسمه الغضب من الشعب والعتب عليه أو إلقاء اللوم عليه".
ولفت الرئيس التركي إلى أن النتائج التي سيتم التوصل إليها، ستحدد خطوات الحزب المقبلة، مضيفا أن حزبه "لن يتجاهل رسائل الشعب التي جاءت عبر صناديق الاقتراع".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: كنا نتمنى أن يفوز مرشحنا بانتخابات رئاسة بلدية اسطنبول لكن تقدير الشعب كان غير ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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