سلطات إسرائيل تعلن عن انقطاعات غامضة لنظام "GBS" بمجالها الجوي

أعلنت السلطات في إسرائيل عن انقطاعات غير مفهومة في عمل نظام تحديد المواقع العالمي "GBS" في مجالها الجوي، وأنها اتخذت إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات في مطاراتها الدولية الرئيسية.

واكدت سلطة المطارات في إسرائيل ذلك بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية الثلاثاء الماضي، ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام "GBS" اختفت من أمام طيارين "كثيرين" في محيط مطار "بن غوريون" في ​تل أبيب​.

وأكد بيان لسلطة المطارات حدوث انقطاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وذكر أن الطائرات المحلقة فقط هي التي تأثرت، بينما لم تتأثر أنظمة الملاحة الأرضية. وأكد المشرفون على المطار أنه "لم تقع في أي مرحلة حادثة تتعلق بالسلامة بسبب تعطل نظام تحديد المواقع العالمي فيما يخص دقة الملاحة ومسارات الرحلات".

واوضحت متحدثة باسم ​الجيش الإسرائيلي​ إن "المسألة شأن مدني، والجيش يقدم الدعم التكنولوجي بهدف تسهيل حرية الحركة داخل المجال الجوي الإسرائيلي".