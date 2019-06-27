"المهنيين السودانيين": لتكثيف الحشد لمواكب 30 حزيران للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية

دعا تجمع المهنيين ​السودانيين​ إلى "تكثيف الدعوات لمواكب 30 حزيران المرتقبة الأحد المقبل، للمطالبة بتسليم السلطة إلى ​حكومة​ مدنية وإلى تحويل ذكرى انقلاب الرئيس المعزول ​عمر البشير​، إلى مظاهرات صاخبة ضد ​المجلس العسكري​".

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