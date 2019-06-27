لاريجاني: ردنا سيكون أقوى بحال انتهكت أميركا حدود إيران مرة جديدة

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​ ان "ردنا سيكون أقوى بحال انتهكت ​أميركا​ حدود إيران مرة جديدة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة استطلاع أميركية فوق سواحل محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، وقال قائد القوات الجوية الأميركية في المنطقة الجنرال جوزف غواستيلا إن الطائرة المسيرة كانت على بعد 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران.

وتعليقا على الحدث، اعتبر قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي إسقاط الطائرة إجراء شجاعا، وأكد أن الحدود الإيرانية خطوط حمراء، وأن كل من يتعرض لها لن يعود وستتم إبادته. والموقف ذاته أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالقول إن "أجواء إيران خط أحمر وسندافع عنها بكل قوة".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا" لأن الطائرة كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية. وعندما سئل عن كيفية الرد، قال "ستعرفون. بالطبع لن نتحدث كثيرا عن الأمر".