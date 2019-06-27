مسؤول عسكري فرنسي: لن ننساق مع نهج واشنطن تجاه إيران

أفاد مسؤول دفاعي فرنسي لشبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "باريس لن تنساق مع نهج الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في حال نشوب حرب مع ​إيران​"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك مؤشر على اهتمام ​الولايات المتحدة​ بالحوار مع إيران"، لافتاً إلى أنه "بينما يجمعنا تحالف جيد مع الولايات المتحدة، فإننا لن ننساق بشكل آلي مع نهج ​واشنطن​ تجاه إيران".

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