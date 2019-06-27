ماكرون يتعهد ببذل أقصى الجهود لتفادي تصعيد بين إيران وأميركا

تعهد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ببذل "أقصى ما بوسعه خلال الأيام المقبلة لتفادي تصعيد عسكري بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​". وشدد ماكرون في حديث للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته لليابان حيث يشارك في قمة ​مجموعة العشرين​ على "أننا سنبذل أقصى الجهود حتى لا يرتكب أي طرف ما لا يمكن تصحيحه"، مضيفا: "من الأساسي اليوم أن يعمل الجميع على خفض حدة التوتر".

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