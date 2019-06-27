إسبر: لا ننوي نشر صواريخ نووية برية جديدة في أوروبا ولا نريد سباق تسلح جديد

أعلن وزير الدفاع الاميركي ​مارك إسبر​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه عقد "اجتماعات مثمرة مع مجموعة ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" للتخطيط النووي ومجلس شمال الأطلسي لمناقشة انتهاكات ​روسيا​ المستمرة لمعاهدة ​القوات​ النووية المتوسطة المدى". وأكد إسبر "أننا لا ننوي نشر ​صواريخ​ نووية برية جديدة في ​أوروبا​، ولا نريد سباق تسلح جديد"، مشددا على أن "الناتو يبقى ملتزماً بقوة بضمان أن يبقى ردعنا ودفاعنا موثوقين".

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