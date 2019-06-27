أنباء عن اعتقال طالب أسترالي في كوريا الشمالية

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سيدني: أعلنت أستراليا الخميس أنها "تسعى بشكل عاجل إلى الحصول على إيضاحات" بشأن مصير مواطن أسترالي يُخشى أنه قد أُعتقل في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية إنها على اتصال بأسرة رجل ذكرت وسائل إعلام ناطقة باللغة الكورية الشمالية أن اسمه أليك سيغلي، وأفاد مسؤولون عن ورود أنباء عن "تعرّضه للاعتقال في كوريا الشمالية".

سيغلي واحد من مجموعة قليلة من الطلاب الغربيين، الذين يدرسون في جامعة كيم إيل سونغ، وهو تخصص في الأدب الكوري.

كما إن سيغلي يدير شركة متخصصة في تنظيم الرحلات إلى كوريا الشمالية، وكتب مقالات عن مطاعم بيونغ يانغ وقضايا أخرى لمصلحة موقع "أن كاي نيوز".

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ظهر آخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أيام. وجاء في بيان صادر من السلطات الأسترالية أن الإدارة "تسعى بشكل عاجل إلى الحصول على إيضاحات"، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى "الالتزامات المتعلقة بالخصوصية" لن يتم تقديم مزيد من المعلومات. ولا توجد لأستراليا سفارة خاصة بها في بيونغ يانغ، وتمثّل مصالحها هناك السفارة السويدية.

وتنصح أستراليا بعدم السفر قدر الإمكان إلى كوريا الشمالية، حيث تم احتجاز العديد من الأجانب، كما وتوصي "بالبقاء هناك لأقصر فترة ممكنة، والتخلي على الأنشطة غير الضرورية".

في عام 2016 اعتقل الأميركي أوتو وارمبير، الطالب في جامعة فيرجينيا، أثناء جولة له في هذه الدولة ذات النظام الاستبدادي بعد اتهامه بإزالة ملصق دعائي.

وقال الأطباء إن وارمبير أصيب بأضرار بالغة في دماغه أثناء سجنه، ودخل في غيبوبة، ثم توفي بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة، في يونيو 2017، حيث كان يبلغ 22 عامًا.

