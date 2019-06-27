"ملكة جمال" تتهم رئيس غامبيا السابق باغتصابها

والشابة فاتو جالو هي واحدة من عدة نساء اتهمن يحيى جامع بالعنف الجنسي، أثناء وجوده في السلطة، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وفر جامع إلى المنفى في دولة غينيا الاستوائية عام 2017 بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، ورفضه التنحي عن السلطة في البداية.
وتعتزم جالو الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا، التي تحقق في الجرائم التي ارتكبت خلال حكم جامع.
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