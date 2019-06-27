خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة العقوبات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images خامنئي يقول العقوبات قاسية لكن إيران ستحقق أهدافها

يقول المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده لن تتراجع في مواجهة عقوبات الولايات المتحدة وإهاناتها.

ووصف خامنئي، في تصريحات نشرها موقعه الرسمي، العقوبات، في أول تعليق بعد أن فرضها الرئيس ترامب عليه وعلى شخصيات بارزة أخرى الاثنين، بأنها "قاسية"، لكنه قال إن إيران لا تزال قوية، وسوف تحقق جميع أهدافها.

وكان ترامب قد هدد الثلاثاء بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت "أي شيء أمريكي".

وقد تدهورت العلاقات بين البلدين أكثر في أعقاب إسقاط طهران طائرة أمريكية بلا طيار الخميس الماضي.

ومازالت وزارة الدفاع الأمريكية تحشد قواتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد زيادة التوتر مع إيران، ودعمها - بحسب ما تقوله الولايات المتحدة - للجماعات المتشددة في المنطقة.

ووصف خامنئي عرضا قدمته الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بأنه خدعة.

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وكان ترامب قد أبدى استعداده لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله الأربعاء إن الولايات المتحدة تسلك طريقا خاطئا.

وأضاف روحاني "اليوم أقول للأمريكيين إن الطريق الذي اخترتموه طريق خاطئ".

© Getty Images ترامب هدد بمحو أجزاء من إيران إن هاجمت أي شيء أمريكي

وأشار إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015 لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ عليه، مضيفا أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودها بموجب الاتفاق.

ووصف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الأربعاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في الآونة الأخيرة بأنها إجراء يائس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة في خليج عمان.

وقال سلامي إن الولايات المتحدة لجأت إلى ردود فعل "غير منطقية ولا معنى لها" لحفظ ماء وجهها، بعد أن أسقط الحرس الطائرة الأمريكية.