شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتنسيق بين قطاعات وزارتى الزراعة والرى فى تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جميع قطاعات وزارتى الزراعى والرى بالتنسيق فيما بينها ووضع خطة لكيفية استغلال الموارد المتاحة والاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التنسيق يعد خطوة أساسية لتحقيق نتائج على أرض الواقع، لافتًا إلى أن وزارتى الزراعة والرى من أكثر الوزارات التى لديها ملفات تتعلق بشكل مباشر مع المواطنين، ولهذا لابد من وضع خطة حول كيفية استغلال الموارد المتاحة فى تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الزراعة والرى وحل مشاكل المواطنين.

وأشار عضو اللجنة، أن تطوير منظومة الرى وتسعير المحاصيل الزراعية والمقننات المائية وغيرها من الملفات تعتبر أبرز الموضوعات بالإضافة للثروة السمكية، ووضع خريطة زراعية بناء على متطلبات السوق المصرى، مؤكدًا أن الأزمة ليست فى الاعتمادات ولكن فى كيفية استغلال هذه الموارد فى تنفيذ المشروعات الأكثر احتياجًا وفقًا لأولوياتنا.