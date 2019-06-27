اليوم.. محاكمة موظف بشركة غاز لاختلاسه 117 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة موظف بشركة لأعمال الغاز، بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم، و محمد أحمد راشد.

وأسندت النيابة لـ "ه.س" بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة، مسئول تركيب بشركة غاز، تهمة اختلاس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته116 ألف و77 جنيه، مملوكة لجهة عمله.

وحسب أمر الإحالة في القضية، فإن الخامات والمعدات تسلمها من مخازن الشركة بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها في أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها في هذا الغرض، إلا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات.