"فيسبوك" تختبرخاصية جديدة لمستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار "فيسبوك" لميزة جديدة، تتيح إمكانية التخلص من إشعارات المحتوى في بعض أقسام تطبيقها.
وتتيح الميزة للمستخدم تحديد أي الأقسام التي لا يريد أن يظهر له عدد المحتويات غير المقروءة فيها، وهي ستخلصك من كم الإشعارات الهائل.
ووفق ما نشرته ونج، فإن الميزة تدعم أقسام المجموعات، المتجر، الملف الشخصي، القائمة، وهي أقسام شبه ثانوية في التطبيق مقارنة بإشعارات المنشورات الجديدة أو التفاعلات الجديدة وكذلك عدد الأصدقاء.
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