الرئيس الأفغاني يبدأ زيارة رسمية لباكستان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

يصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الأربعاء أن غني سيصل برفقة وفد رفيع المستوى من كابول يضم وزراء ومستشارين وعددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وتأتي زيارة الرئيس الأفغاني إلى باكستان ، وهي الثالثة التي يقوم بها غني منذ توليه منصبه في سبتمبر 2014 ، وسط جهود للسلام مع حركة طالبان.

وكانت أفغانستان طلبت من باكستان استخدام نفوذها لإقناع طالبان بالدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

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وحسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية، سيلتقي غني الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان. وستركز المحادثات على "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة - بما في ذلك المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والأمنية والسلام والمصالحة"، إلى جانب قضايا أخرى.

وأضاف البيان: "ستساعد المشاركة عن قرب القادة على الدفع بعلاقة قوية ومتعددة الأوجه بين باكستان وأفغانستان".

واتهمت أفغانستان مرارا إسلام آباد بتقديم الدعم لمقاتلي طالبان الذين يقاتلون الحكومة الأفغانية والقوات الدولية. وترفض باكستان هذا الاتهام.

وتأتي الزيارة أيضا قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يوم السبت.

وتتباحث الولايات المتحدة مع طالبان منذ صيف العام الماضي على أمل إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان.