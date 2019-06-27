كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف المرشحون الديمقراطيون فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مناظرة قبل بدء الانتخابات الرئاسية فى أمريكا 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن هذه هى اللحظة التى كان الديمقراطيون ينتظرونها منذ صدمة ليلة الانتخاب عام 2016، حيث ستبدأ حملتهم لجعل ترامب رئيسًا لفترة واحدة.

Advertisements

المناظرات الافتتاحية ستنعقد على مرتين بين 20 من المرشحين، 10 فى كل واحدة، والتى ستسلط الضوء على سباق يتزايد بقوة فى ولايات الاقتراع المبكر، لكن لم يجتذب بعد الاهتمام على الصعيد الوطنى.

وتشمل المناظرتان نقطة محورية فى الرئاسة الأكثر اضطرابًا وإثارة للجدل فى التاريخ الحديث، وتأتى فى ظل لحظة استقطاب وطنى.

وكان هناك تذكير بذلك عشية المناظرات عندما تم الإعلان عن استدعاء مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون للمحقق الخاص السابق فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر، للإدلاء بشهادة معلنة فى 17 يوليو.