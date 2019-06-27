حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بينما يتوقع أن تبقى شدة الحر أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 30 – 18، طبرية 38 – 23، الناصرة 32 – 20، حيفا 30 – 23، يافا 30 – 23، القدس المحتلة 32 – 19، عسقلان 30 – 23، عين جدي (البحر الميت) 43 – 30، بئر السبع 36 – 19، أم رشرش (إيلات) 41 – 29.

أما يوم غد، الجمعة، فيتوقع أن يكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية من البلاد في ساعات الليل، ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 140 سنتمترا.

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن تتراجع شدة الحر، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح، وخاصة في المناطق الشمالية والساحلية.

ويوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية، وتبقى احتمالات سقوط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية قائمة.